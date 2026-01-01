Yoğun Kar Yağışı Eğitime Ara Verdirdi! İşte Tatil Edilen İller

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı ve buzlanma etkisini artırdı.

Ulaşımda yaşanan aksamalar ve dondurucu soğuk nedeniyle tutan valilikler eğitime bir gün ara verme kararı aldı.

İşte okulların tatil edildiği şehirler

BOLU: İl genelinde etkisini sürdüren yoğun kar ve buzlanma nedeniyle tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeli ile çocuğu kreş/anaokuluna giden kadın çalışanlar idari izinli sayılacak.

MALATYA: Vali Seddar Yavuz, tipi ve buzlanma riski sebebiyle il genelindeki tüm okullarda eğitimin yarın da tatil edildiğini duyurdu. Kamu personeline yönelik idari izin şartları burada da geçerli olacak.

ELAZIĞ: Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışının devam etmesi nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildiği belirtildi. Vali Numan Hatipoğlu, öğrencilere "kitap okuyun" tavsiyesinde bulunarak Pazartesi gününe kadar okulların kapalı kalacağını işaret etti.

ZONGULDAK: Vali Osman Hacıbektaşoğlu, kentte etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları ile yarın sabahtan itibaren oluşacak don tehlikesine karşı 2 Ocak Cuma günü resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu. Özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri ile il genelinde planlanan tüm e-sınav faaliyetlerinin de aynı tarihte iptal edildiğini belirten Hacıbektaşoğlu, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağını bildirdi.

AĞRI: İl genelinde eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda yarın il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğine dikkat çekildi. Oluşabilecek buzlanma riski dikkate alınarak, tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtilen açıklamada, hamile ve engelli kamu çalışanları, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı olan personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

HAKKARİ: Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı Hakkari’de, yoğun kar ve çığ tehlikesi nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

KAHRAMANMARAŞ: Kuvvetli buzlanma ve don riski nedeniyle il genelindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.

ŞIRNAK: İki gündür süren kar yağışının ardından Şırnak Valiliği, olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle Cuma günü de okulların tatil edildiğini, hamile ve engelli personelin idari izinli olduğunu duyurdu.

YOZGAT: Kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle okullarda eğitim-öğretime bir gün daha ara verildi.

ÇORUM: Valiliğin tatil duyurusunda şu ifadeler yer aldı: İlimiz genelinde resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur'an kurslarında valiliğimiz kararıyla eğitim öğretime 2 Ocak Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Okullara ara verilen günde çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel, malul, engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır.

GAZİANTEP, MUŞ, AMASYA ve DÜZCE'de de yarın okullar tatil edildi.

