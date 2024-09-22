Yoğun Bakım Çalışanlarına Verilen Koltuğu Haşereler Bastı

Konya Ereğli Devlet Hastanesi’nin yoğun bakımında çalışan sağlıkçılar, dinlenmek için kullandıkları koltukta tahta kurularının tespit edilmesine isyan etti. Sağlıkçılar durumu hastane idaresine bildirdi ancak önce sonuç alamadı, ardından yenilenen koltuğun da deforme olmuş bir koltuk olduğu iddia edildi.

Cumhuriyet’ten Cengiz Karagöz’ün haberine göre, hastanede dinlenmek için kullandıkları sandalyelerde tahta kurusu çıkmasına isyan etti. İdareye yöneltilen ilk talep karşılık bulmazken, daha sonra getirilen koltuğun da deforme olduğu ortaya çıktı. Konuya ilişkin konuşan bir yoğun bakım çalışanı duruma ilişkin şunları söyledi:

“Çalıştığımız yoğun bakımda dinlenme amacıyla kullandığımız koltukla ilgili idareye bir haşerenin el ve ayaklarımızı yediğini, kaşıntı ve döküntüye neden olduğunu aktardık. Ancak uzun bir zaman geçmesine karşın yeni bir koltuk verilmedi. Sonrasında tahtakurusu olduğu tespit edilen haşere sebebiyle koltuk değiştirildi. Ancak gönderilen koltuğa bakıldığında yine deforme olan, açılması ve kapanması zor olan bir koltuk olduğunu gördük.”

Kaynak: Cumhuriyet