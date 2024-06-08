YKS’ye geç kalan öğrenci kapıya tırmanarak içeri girmeye çalıştı

Türkiye genelinde bugün başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu için Esenler Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne gelen bir öğrenci kapıların kapandığı anda içeri girmek istedi. Öğrenci, okulun demir kapısından tırmanarak içeri atladı. Görevliler içeriye almayınca geri dönerek kapıdan dışarı atlayarak çıkmak zorunda kaldığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu saat 10.15’te başladı. 165 dakika süren sınav için öğrenciler erken saatlerden itibaren sınava girecekleri okul önlerine velileri ve yakınları ile geldi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı başladığı anda tüm kapılar kapandı.

Kapıların kapandığı sırada sınava yetişmeye çalışan bir öğrenci, kapıya tırmanarak sınava girmeye çalıştı. Sınava girmeye çalışan öğrenciye kapıda bekleyen diğer veliler yardımcı olmaya çalışırken, içeri girmesini sağladı. Ancak görevliler müsaade etmeyince öğrenci tırmanarak girdiği kapıdan bu sefer dışarı doğru atlayarak çıkmak zorunda kaldı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: İHA