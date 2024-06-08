YKS’ye geç kalan öğrenci kapıya tırmanarak içeri girmeye çalıştı

İstanbul Esenler'de bir genç, YKS'ye geç kalınca okulun demir kapısından atlayarak içeri girmeye çalıştı.

Son Güncelleme:
YKS’ye geç kalan öğrenci kapıya tırmanarak içeri girmeye çalıştı

Türkiye genelinde bugün başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu için Esenler Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne gelen bir öğrenci kapıların kapandığı anda içeri girmek istedi. Öğrenci, okulun demir kapısından tırmanarak içeri atladı. Görevliler içeriye almayınca geri dönerek kapıdan dışarı atlayarak çıkmak zorunda kaldığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu saat 10.15’te başladı. 165 dakika süren sınav için öğrenciler erken saatlerden itibaren sınava girecekleri okul önlerine velileri ve yakınları ile geldi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı başladığı anda tüm kapılar kapandı.

Kapıların kapandığı sırada sınava yetişmeye çalışan bir öğrenci, kapıya tırmanarak sınava girmeye çalıştı. Sınava girmeye çalışan öğrenciye kapıda bekleyen diğer veliler yardımcı olmaya çalışırken, içeri girmesini sağladı. Ancak görevliler müsaade etmeyince öğrenci tırmanarak girdiği kapıdan bu sefer dışarı doğru atlayarak çıkmak zorunda kaldı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
YKS
Son Güncelleme:
YKS maratonunun ilk oturumu sona erdi YKS maratonunun ilk oturumu sona erdi
Tüm magazin bunu konuşuyor! Konu ise Barış Arduç ile Hande Erçel Tüm magazin bunu konuşuyor! Konu ise Barış Arduç ile Hande Erçel
2.sezon iddiaları doğru çıkmadı. NOW TV dev bütçeli diziyi bitiriyor 2.sezon iddiaları doğru çıkmadı. NOW TV dev bütçeli diziyi bitiriyor
YRP lideri Erbakan'dan iktidara tepki: "Milyonlarca çiftçiye 'siz ekmeyin, ekerseniz sizi cezalandırırız' denilmiş oluyor" "Çiftçiye 'siz ekmeyin, ekerseniz sizi cezalandırırız' denilmiş oluyor"
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve motorine dev zam geliyor Benzin ve motorine dev zam geliyor
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: O araçlara yüzde 40 ek vergi getirildi! O araçlara yüzde 40 ek vergi getirildi!
İYİ Parti ile ilgili canlı yayında flaş iddia: 4 milletvekili AKP'ye geçecek İYİ Parti ile ilgili canlı yayında flaş iddia!
Bakanlık Gerçek Gündem'i hedef aldı, kamu bankalarında son atamalar haberimizi doğruladı! Kamu bankalarında son atamalar haberimizi doğruladı