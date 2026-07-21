YKS Tercih Kılavuzu Yayımlandı

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında hazırlanan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu adayların erişimine açtı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, kılavuz 21-28 Temmuz tarihleri arasında ön bilgi amacıyla incelenebilecek. Kılavuzda üniversitelerin ön lisans ve lisans programları ile bu programlara ait kontenjan bilgileri yer alıyor.

'KESİN TERCİH KILAVUZU DEĞİL' HATIRLATMASI

ÖSYM, yayımlanan kılavuzun kesin tercih kılavuzu olmadığını vurgulayarak, adayların tercihlerini yapmadan önce tercih sürecinde yeniden yayımlanacak güncel kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiğini bildirdi.

2026 YKS tercih işlemleri ise daha önce açıklanan takvime göre 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar tercihlerini, tercih döneminde erişime açılacak güncel program ve kontenjan bilgilerini esas alarak yapacak.

Kaynak: Haber Merkezi