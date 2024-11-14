YKS Spor Bilimleri ÖZYES Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

ÖSYM, 2024-YKS kapsamında spor bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

YKS Spor Bilimleri ÖZYES Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği YKS BESYÖ Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada spor bilimleri için 2024 ÖZYES sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandığı belirtildi.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesinde T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-25 Kasım'da yapılacak.

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