YKS Maratonu Tamamlandı: Sonuçlar İçin Geri Sayım Başladı

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi'nin (YDT) tamamlanmasıyla üniversite adaylarının sınav maratonu sona erdi.

Adaylar, dün gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) ardından bugün Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi'ne girdi. Saat 15.45'te başlayan YDT'de adaylara Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde 80 soru yöneltildi ve sınav 120 dakika sürdü. Bu yıl YDT'ye toplam 203 bin 639 aday başvurdu. En fazla başvuru 195 bin 51 adayla İngilizce testine yapılırken, Arapça, Almanca, Rusça ve Fransızca testleri de yoğun ilgi gördü.

KAÇ ADAY BAŞVURDU?

YKS, Türkiye genelinde 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa dahil 254 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Bu yıl ayrıca Antalya'nın Gazipaşa, Konya'nın Ilgın, Aydın'ın Kuşadası ve Trabzon'un Of ilçeleri ilk kez sınav merkezi olarak hizmet verdi.

ÖSYM verilerine göre bu yıl sınava 921 bin 248 aday ilk kez başvurdu. En genç aday 16, en yaşlı aday ise 87 yaşında olurken, 50 yaş ve üzeri 20 bin 158 kişi sınava katılmak için başvuru yaptı.

Kadın adayların sayısı bu yıl da erkek adayları geride bıraktı. 2026-YKS'ye 1 milyon 324 bin 509 kadın, 1 milyon 101 bin 119 erkek aday başvurdu. ÖSYM takvimine göre, 2026-YKS sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak.

Kaynak: Haber Merkezi