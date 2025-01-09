Yıpranan Türk Bayrağını Değiştirmek İçin Yola Çıkmıştı... Kaybolan Dağcı Her Yerde Aranıyor

Kızlar Sivrisi'ndeki yıpranan Türk bayrağını değiştirmek için yola çıkan 59 yaşındaki Fehmi Efe, kayboldu. Aracı park alanında bulunan Efe'nin telefonundan son sinyal uçurum bölgesinden alındı. Jandarma ekipleri zorlu arazi şartlarında arama çalışmalarını sürdürüyor.

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Yıpranan Türk Bayrağını Değiştirmek İçin Yola Çıkmıştı... Kaybolan Dağcı Her Yerde Aranıyor

Finike'de amatör dağcılıkla uğraşan 59 yaşındaki Fehmi Efe, Elmalı ilçesindeki Kızlar Sivrisi'nin zirvesinde yıpranan Türk bayrağını değiştirmek için pazartesi akşamı yola çıktı. Off-road aracıyla yolculuk yapan Efe'den haber alamayan yakınları endişelenip, salı günü jandarmaya haber verdi.

TELEFONU UÇURUMDAN SİNYAL VERDİ

Ekiplerin incelemesinde, Efe'nin aracını Kızlar Sivrisi'nin park alanına bıraktığı, 2 gün önce de telefonundan uçurum bölgesinden sinyal alındığı tespit edildi. Jandarmanın zorlu arazi şartlarında Efe'yi arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

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