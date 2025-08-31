Yine İtibardan Tasarruf Yapılmadı... Diyanet'ten Altın Varaklı Davetiye

Devamlı fahiş harcamalarıyla gündeme gelen Diyanet yine tepki çeken bir işe imza attı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın görev süresinin bitimine günler kala Beştepe'de Diyanet tarafından düzenlenen program için altın varaklı davetiyeler dağıtıldı.

Bu yıl 130 milyar 119 milyon TL'lik bütçesi ve fahiş harcamalarıyla sık sık gündeme gelerek tepki çeken Diyanet İşleri Başkanlığı, şimdi de altın varaklı davetiye skandalıyla gündeme geldi. Cumhurbaşkanlığı Sarayındaki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenleyeceği Mevlid’i Nebi Haftası ‘Doğumunun 1500. yılında alemlere rahmet Hz. Muhammed’ temalı program için altın varaklı davetiye bastıran Diyanet, yine tepki topladı.

DİYANET KAYNAKLARI: BU İSRAF ÜZÜCÜ

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı program için hazırlanan davetiye, Diyanet’in bugüne kadarki israf ve şatafat karşıtı söylemleriyle yine çelişkili bulundu. Diyanet kaynakları da olayla ilgili yaptığı açıklamada "Hayatı boyunca israfın zararlarını anlatarak ve zorluk içinde bir hayat geçiren Peygamberimizin doğum yıldönümü vesilesiyle bu israfın olması daha da üzücü. Diyanet dijitalleşmeyi teşvik eden Din Şurası düzenledi şimdi ise birkaç saatlik program için altın varaklı davetiye bastırıyor" dedi.

'BİRİM MALİYETİ 1000 LİRA OLABİLİR'

Altın varaklı çerçeveli davetiyenin üzerinde kabartmalı gül deseni ve daha sonra sergilenebilmesi için plastik tutacağı bulunuyor. Yaklaşık 2 mm kalınlığındaki davetiye 14’e 21 cm boyutlarında. Maliyeti ve kaç adet basıldığı açıklanmayan davetiyeler için bir matbaacı "Birim maliyeti 1000 lira olabilir. Sayı artarsa fiyatı düşer, 800 lira bandına gelir" yorumunu yaptı.

Kaynak: Sözcü

