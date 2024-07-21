Yine İhmal Yine Facia! Devrilen Kale Direği 4 Yaşındaki Devrilen Çocuğu Hayattan Kopardı

Erzurum'da 4 yaşındaki çocuk, futbol sahasının demir kale direğinin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Yaşanan ihmale dikkat çeken site sakinleri, demir direklerinin sabitlenmeden konulduğunu söyledi.

Yine İhmal Yine Facia! Devrilen Kale Direği 4 Yaşındaki Devrilen Çocuğu Hayattan Kopardı

Erzurum'da Dadaşkent semtindeki bir sitede, 19 Temmuz'da saat 16.30 sıralarında minyatür futbol sahasında oyun oynayan Selahattin Eyyubi Çobanoğlu'nun üzerine demir kale direği devrildi.

Zeynep-Abdulkadir çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Selahattin, ağır yaralı olarak dedesi Vedat Özdel (57) tarafından hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Selahattin için Hacı Fakirullah Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

'DEMİR DİREKLER SABİTLENMEDEN KONULDU'

Site içerisindeki futbol sahasının demir direklerinin sabitlenmeden konulduğunu belirten site sakinlerinden Ahmet Çoban, "En ufak bir betonla doldurma yok. Bir kaynak demiriyle sağa sola kaynak yapıp da sağlama almamışlar. Çocuklar burada oynarken demir hafif meyilli, biri dokununca çocuğun kafasına düşüyor. Körpecik çocuk gitti, neye uğradığımızı şaşırdık" diye konuştu. Diğer yandan Çobanoğlu ailesinin olayla ilgili ihmali bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

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