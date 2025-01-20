Yine Estetik Ameliyatı Yine Yürek Dağlayan Haber, Ünlü Fenomen Hayatını Kaybetti

27 yaşındaki sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, İstanbul'da özel hastanede karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatı sonrasında hayatını kaybetmişti. Neşe Özkan’ın ölümünün etkileri geçmeden bir fenomen daha estetik ameliyatı nedeniyle öldü.

Karın germe ve liposuction operasyonları için Tijuana'dan Monterrey'e giden, 30 yaşındaki 2 çocuk annesi tırnak tasarımcısı fenomen Asli Fernández, operasyonu sırasında hayatını kaybetti.

Genç kadının eş ölümünü sosyal medya hesabından yaptığı “Çok sevilen ve takdir edilen biriydin sevgilim. Bugün dolaşan haberlerle ilgili herkesin acımıza saygı göstermesini rica ediyorum” paylaşımıyla duyurdu.

Yabancı basında yer alan haberlerde genç fenomenin ölümüne ilişkin soruşturma açıldığı belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi