Yine canlı yayın sırasında aradılar... İlber Ortaylı lüzumsuz aramalardan dert yandı: Ne bu ya, boyuna arıyorsun!

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın katıldığı bir yayında yine telefonu çaldı. "Ne bu ya, boyuna arıyorsun Allah aşkına" diyen Ortaylı, neden tuşlu telefon kullandığını da açıkladı.

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Yine canlı yayın sırasında aradılar... İlber Ortaylı lüzumsuz aramalardan dert yandı: Ne bu ya, boyuna arıyorsun!

Sözcü TV'de Simge Fıstıkoğlu'nun "Bayram Sohbetleri" programına katılan ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın yine canlı yayında telefonu çaldı.

Telefonla konuşmayı sevmediğini ifade eden Ortaylu, "Lüzumsuz arayana bilhassa sinirleniyorum. Bayram tebriki için arıyor, teşekkür ederim, kısa kes... Meşgul etme çünkü arada bir şey olabilir. Veyahut rastgele arıyor, ara fakat kısa konuş. Ömür boyu konuşamazsınız..." dedi.

Fıstıkoğlu, eski model tuşlu bir telefon kullandığı görülen Ortaylı'ya neden yeni modele geçmediğini sordu. Ortaylı, "bu çok daha kolay, ulaşılamaz. İstemiyorum ya ben sevmiyorum yenilikleri. Teknoloji ile çok mesafeliyim" diye cevap verdi.

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