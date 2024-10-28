Yine Boşanma Aşaması, Yine Kadın Cinayeti! Otogarda Katledildi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen bir cinayet olayında, 32 yaşındaki Sevgi Gezer, eşi olduğu belirtilen E.G. tarafından av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti. Olay, Kırıkhan İlçe Otogarı'nda yaşandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Gezer'e müdahalede bulundu ancak kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. İlk belirlemelere göre, Gezer'in eşinden ayrılma sürecinde olduğu ve bu nedenle Malatya'ya gitmek üzere olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA