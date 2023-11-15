Yine adrese teslim ihale yine yandaş: AKP'li İslahiye Belediyesi'nden Albayraklara kıyak

Gaziantep'in AKP'li İslahiye Belediyesi'nde, yalnızca acil durumlarda yapılan 21/B usulü ihale yöntemiyle AKP'ye yakınlığıyla bilinen Albayrak Holding'e bağlı bir şirkete adrese teslim ihale verildiği ortaya çıktı.

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Yine adrese teslim ihale yine yandaş: AKP'li İslahiye Belediyesi'nden Albayraklara kıyak

AKP'li Gaziantep İslahiye Başkanı Kemal Vural'un başında bulunduğu belediyede, 14 Temmuz’da iş makinesi kiralama amacıyla ihale düzenledi.

Sadece davet edilen firmaların teklif verebildiği pazarlık usulüne dayalı ihale, Kamu İhale Kanunu’nun tartışmalı 21/B maddesine göre yapıldı.

Kamu İhale Kanunu'nun 21/b bendine göre doğal afetler, salgın hastalıklar, can ve mal kaybı tehlikesi gibi önceden öngörülemeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden hallerin ortaya çıkması halinde ihaleler acil bir şekilde pazarlık usulüyle yapılabiliyor.

ALBAYRAK HOLDİNG MENŞELİ

Gazete Pencere'den Ersan Kınık'ın haberine göre, Yalnızca 2 firmanın katıldığı ihaleyi, 80 milyon 915 bin 400 TL’lik teklifte bulunan Avrasya Atık Yönetimi isimli şirket kazandı. Şirket ile belediye arasında 7 Ağustos’ta sözleşme imzalanırken, ihalenin sonuç ilanı kamuoyuna 8 Kasım’da açıklandı.

İhaleyi kazanan Avrasya Atık Yönetimi, Albayrak Holding bünyesinde faaliyet gösteriyor.

Albayrak Holding AKP ve Erdoğan’a yakınlığıyla biliniyor.

İlgili şirket 2019 yılında Kazım Albayrak, Faruk Albayrak ve Mesut Muhammet Albayrak ortaklığında kuruldu. İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre, ilk ihalesini 2022 yılında alan şirket kamudan 8 ihale almış

Şirketin aldığı ihalelerin toplam bedeli en az 310 milyon 424 bin TL oldu. Bu ihalelerden 6’sı pazarlık usulüyle düzenlenirken, kazandığı 2 ihale herkesin teklif verebildiği açık ihale oldu.

Albayraklara bağlı olan şirketin kazandığı açık ihalelerin ikisinde de rakip firmaların verdiği tekliflerin geçersiz sayılması dikkat çekti. Şirketin 22 Mayıs’ta Şanlıurfa’da AKP’li Eyyübiye Belediyesi’nden 87,4 milyon TL bedelle kazandığı ihaleye 4 firma teklif vermiş ancak 3 firmanın teklifi geçersiz sayılmıştı.

Aktarılan bilgiye göre, 27 Temmuz 2022 tarihinde İstanbul’da AKP’li Arnavutköy Belediyesi’nden kazandığı ihaleye ise 8 firma teklif vermiş, tekliflerden 5’i geçersiz sayılmış ve geçerli 3 teklif arasında en düşük teklifi verdiği için ihaleyi Avrasya Atık Yönetimi A.Ş. kazanmıştı.

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AKP Gaziantep Albayrak Holding İslahiye
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