Yılmaz Özdil'in 'Rakı Vatan Sevgisidir' Sözleri Olay Yarattı: ‘Vatanını En Çok Seven En Çok Rakı İçendir’

Yılmaz Özdil, Özel'in bu vaadini destekleyerek, “Rakı içki değildir, rakı vatan sevgisidir. İki tek attığında ‘Ne olacak bu memleketin hali?’ diye kafa yorulmasının sebebi ondandır" sözlerini kullandı. Özdil'in bu sözleri ise sosyal medyada gündem oldu. "Rakı vatan sevgisidir" diyen Özdil'e sosyal medyadan tepki geldi. İşte o tepkilerden bazıları: