Yılmaz Özdil'in 'Rakı Vatan Sevgisidir' Sözleri Olay Yarattı: ‘Vatanını En Çok Seven En Çok Rakı İçendir’
CHP Lideri Özgür Özel'in "1 litre rakı 140 lira olacak" vaadini destekleyen Yılmaz Özdil, “Rakı içki değildir, rakı vatan sevgisidir" dedi. Yılmaz Özdil'in bu sözleri sosyal medyada tartışma yarattı.
Kaynak: Gerçek Gündem
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir’in Marmara Adası’nda yaptığı konuşmasında alkol fiyatlarındaki yüksekliğe dikkat çekerek "Maaş bugünkü kadar maaş olsun masraflardan bir sıfır atın. Dana kıyma 55 lira, kuzu pirzola 70 lira, 1 litre rakı 140 lira" vaadinde bulunmuştu.
Yılmaz Özdil, Özel'in bu vaadini destekleyerek, “Rakı içki değildir, rakı vatan sevgisidir. İki tek attığında ‘Ne olacak bu memleketin hali?’ diye kafa yorulmasının sebebi ondandır" sözlerini kullandı. Özdil'in bu sözleri ise sosyal medyada gündem oldu. "Rakı vatan sevgisidir" diyen Özdil'e sosyal medyadan tepki geldi. İşte o tepkilerden bazıları: