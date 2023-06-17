Yıllık izin kullanacaklar dikkat: Bu hakkınızdan haberiniz var mı?
Yazın gelmesiyle birlikte çalışma hayatında gündem yıllık izin haline geldi. İş temposundan uzaklaşmanıza yardımcı olan izninizde size tanımlanan ekstra günler de olduğunu biliyor muydunuz. Bu haklarınızı kullanmayı unutmayın. İşte çalışanların iş yerlerinde alabileceği o yol izni...
Yazın gelmesiyle birlikte çalışma hayatında gündem yıllık izin haline geldi. İnsan kaynakları birimlerinin amacı bütün işçilerin yıllık izinlerinin tamamının kullanılmasını planlamakken çalışanlar da kendilerine uygun tarihler arasında hem dinlenmek hem de eş, dost akraba ile keyifli vakit geçirmek ister.
Milliyet'ten Cem Kılıç'ın aktardığına göre, yıllık ücretli izin, bir tam yıl aynı işverene bağlı çalışmanın karşılığında elde edilen bir hak. Yıllık ücretli izin süresi de işçinin kıdemi arttıkça artıyor.
Aynı işverene bağlı olarak bir yıldan beş yıla kadar çalışan işçilere 14 günden, beş yıl ve daha fazla, on beş yıldan az çalışanlara 20 günden, on beş yıldan fazla çalışanlara ise 26 günden az yıllık ücretli izin verilemiyor. Bunun dışında 18 ve daha küçük yaştaki işçiler ile 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere kıdemlerine bakılmaksızın en az 20 gün yıllık ücretli izin verilmek zorunda.
İZİNDEN VAZGEÇİLEMEZ
Bazı işçilerin yıllık izinlerini kullanmaktan imtina ettiklerini ve yıllık izinleri karşılığındaki ücretlerini işverenden talep ettiklerini görüyoruz. Yıllık ücretli izin hakkı, Anayasa’daki dinlenme hakkının karşılığı olarak düzenlenmiş durumda.