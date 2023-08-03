Yıllar önce TRT'ye konuk olmuşlardı: Belediye başkanının kayınpederi, eşini öldürüp intihar etti

Sağlık çiftinin Alucra Belediye Başkanı Suat Aybar’ın kayınpederi ve kayınvalidesi olduğu öğrenilirken, 2018 yılında TRT’de yayınlanan ‘Ömür Dediğin’ adlı programın 168’inci bölümüne konuk olduğu da ortaya çıktı. Programda çoğu yarım asrı geçmiş yaşlı çiftlerin hayatları, yaşamları ve tecrübeleri konu ediniliyor.