Yıllar önce TRT'ye konuk olmuşlardı: Belediye başkanının kayınpederi, eşini öldürüp intihar etti
Giresun’un Alucra ilçesinde yaşayan Ali Sağlık eşi Fatma Sağlık’ı av tüfeği ile öldürdükten sonra intihar etti. Sağlık çiftinin 5 sene önce TRT'de yayımlanan bir programa konuk olarak katıldığı ortaya çıktı.
İlçenin Hacıhasan köyündeki evlerinde Ali Sağlık, henüz belirlenemeyen nedenle eşi Fatma Sağlık’ı av tüfeğiyle vurdu, ardından aynı silahla intihar etti. Silah seslerini duyan köylüler eve geldiklerinde 90 yaşındaki Ali Sağlık ile 84 yaşındaki eşi Fatma Sağlık'ı kanlar içinde buldu.
Durum jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler çiftin hayatlarını kaybettiklerini belirledi. Yaşlı çiftin cenazeleri otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Sağlık çiftinin Alucra Belediye Başkanı Suat Aybar’ın kayınpederi ve kayınvalidesi olduğu öğrenilirken, 2018 yılında TRT’de yayınlanan ‘Ömür Dediğin’ adlı programın 168’inci bölümüne konuk olduğu da ortaya çıktı. Programda çoğu yarım asrı geçmiş yaşlı çiftlerin hayatları, yaşamları ve tecrübeleri konu ediniliyor.
Kaynak: İHA