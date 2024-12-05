Yılın Son MGK Toplantısı Sona Erdi
Yılın son Milli Güvenlik Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.
Toplantının ana gündemini Suriye'de yeniden alevlenen savaş oluşturdu. Öte yandan Irak'ın kuzeyinde teröre karşı operasyonlar da toplantıda masaya yatırıldı.
Toplantının ardından yazılı açıklama bekleniyor.
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