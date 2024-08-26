Yılın İlk Hasadı Mersin'de Başladı: Tarlada 30 Markette 120 Liradan Satılıyor
Türkiye genelinde yılın ilk erkenci nar hasadı Mersin'in Silifke ilçesinde başladı. Hasadın, bir önceki yıla göre 20 gün önce gerçekleştiği belirtildi. Üretici Mustafa Ata'ya ait 35 dönümlük bahçeden ilk hasadı yapılan wonderful cinsi nar, İstanbul haline gönderildi.
Mustafa Ata, bu yıl 200 dönüm araziden 500 ton wonderful cinsi nar hasadının yapılacağını, ova kesimlerinde narenciyeye ve çeltiğe alternatif olarak dikimi yapılan wonderful narının erken hasat edilmesinin ise üreticiyi sevindirdiğini söyledi.
DALINDAN KOPTUĞU GİBİ AVRUPA'YA GÖNDERİLİYOR
Üretici Ata, şu anda dalında kilogramı 30 liraya satılan narın Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini, başta Hollanda, İngiltere ve Polonya'ya gönderildiğini belirtti.