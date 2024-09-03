Yılın İlk Hasadı Başladı, Tarlada Çalışacak İşçi Bulamayınca 10 Dönümlük Bahçeyi Tek Başına Topladı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 10 dönümlük arazisinde erkenci mandalina hasadına başlayan çiftçi Gökmen Ekiz, Bin TL'yi bulan işçi yevmiyeleri ve işçi kıtlığı yaşandığı bu günlerde bahçesinde hasadını tek başına yapıyor.
Türkiye'nin en önemli tarım şehirlerden olan Hatay'da, sonbahar mevsimine girilirken narenciye ürünlerinin hasadına başlandı. Samandağ ilçesi Çanakoluk Mahallesi'nde çiftçilik yapan Gökmen Ekiz, 10 dönümlük tarım arazisinde erkenci mandalina hasadına başladı. 10 dönümlük arazisinde hasat yapan çiftçi Ekiz, yevmiyelerin Bin TL'yi bulması ve çalışacak işçi bulamaması nedeniyle bahçesinde hasadı tek başına yapıyor. Kış aylarında yaşanan dolu yağışlarının ürüne zarar verdiği mandalina tarladan 20 TL'den alıcı buluyor.