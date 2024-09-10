Yılın İlk Hasadı Başladı: Sınırın Sıfır Bölgesinde Yetiştirilip Tüm Türkiye'ye Dağıtılıyor

Kilis'te, hasat edilen acı biberler kuruması için güneşe bırakılmaya başlandı. Yaklaşık 10 gün süren kurutma mesaisi başlarken güneşe bırakılan biberler sınırın sıfır noktasını kırmızıya bürüdü. Kilis'in Musabeyli ilçesinde çiftçilerin önemli geçim kaynağı olan biberler havaların sıcaklığına göre 7 ile 10 günde kuruduktan sonra sonra pul ve toz biber haline getirilerek paketleniyor. Paketlenen pul ve toz biberler daha sonrasında ise sofralardaki lezzete tat katmak için Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Baharatlık haline gelen biberler çeşitli ülkelere de ihraç ediliyor.



7 AY SÜREN ZORLU MESAİNİN SONUNA GELDİK



Kilis'te yaklaşık 7 ay önce fideleri ekilen ve şimdi hasat edilen biberlerin kurutma işlemlerinin başladığını söyleyen üretici Halil Bozkurt, "Türkiye genelinde birçok ile gönderiyoruz, yurtdışında bir çok ülkeye ihracat yapıyoruz. İlçenin en büyük köyünde üretim, kurutma ve ayıklanma aşamasında birçok kişinin emeği var. Piyasaya sahte ürün koyan kişilere karşı elimizden geleni yapıyoruz. Hasadı yapılan biberlerin kurutma mesaisi başladığı için tarlalar kırmızıya büründü. Biz üreticiler olarak fiyat ve verim noktasında beklentimiz çok yüksek" dedi.

Kaynak: İHA