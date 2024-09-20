Yılın İlk Hasadı Başladı: Kansere Karşı Koruyor, Uykusuzluğu Gideriyor

Tarım şehri İnegöl’de ceviz hasadı başladı. Ceviz yetiştiriciliğinde son 10 yılda ciddi bir ivme kazanan şehirde ceviz diyarı olarak adlandırılan Konurlar Mahallesinde hasat etkinliğine katılan Belediye Başkanı Alper Taban, 31 bin dekar alanda ceviz ekili olduğunu ifade ederek “Bu yıl hedef 42 bin ton rekolte. Hasadımız hayırlı olsun” dedi.

Kaynak: İHA

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Yılın İlk Hasadı Başladı: Kansere Karşı Koruyor, Uykusuzluğu Gideriyor - Resim: 1

Bereketli topraklarıyla pek çok tarım değerine sahip İnegöl’de bu değerlerden biri olan ve özellikle son 10 yılda ekilişi ciddi oranda artan cevizde hasat başladı. Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, İlçe Tarım Müdürü Kamil Oruç ve Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik Konurlar Mahallesinde ceviz hasadın katıldı. Burada üreticilerle sohbet edip bilgi alan protokol üyeleri, hasadın hayırlı olmasını diledi.

CEVİZDEN YAPILAN ÜRÜNLER VATANDAŞLARA SUNULDU

Bir yandan bahçelerde hasat devam ederken bir yandan cevizin yeşil kabuğunun soyulması çalışmaları sürüyor. Gastro İnegöl şefleri de burada cevizden yaptıkları ürünleri misafirlere sundu. Önce tarlada hasada katılan protokol üyeleri, daha sonra cevizin işlenmesi ve son olarak cevizden yapılan ürünlerin tanıtımına katıldı.

Kaynak: İHA

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