Yılın İlk Hasadı Başladı, Çiftçinin Yüzü Güldü: Bu Kadar İyisini Onlar Bile Beklemiyordu!

"GEÇEN YILLARA GÖRE FINDIK DAHA GÜZEL"



Saraycık Mahallesi’nde fındık hasadına başlayan Ömer Aksu, saat 07.00 itibarıyla bahçeye girerek hasada başladıklarını söyledi. Yağmur olmadığı sürece hasadın bu şekilde devam edeceğini söyleyen Aksu, “Sezon geçen yıllara göre güzel, fındık da randıman da güzel. Ancak fiyatlardaki belirsizlik tedirgin ediyor. Şimdiye kadar fiyatın açıklanması gerekiyordu. İnşallah iyi bir fiyat verilir diye düşünüyorum. Arazi yapısı engebeli, yağmur yağdığı dönemlerde fındık toplarken çok zorlanıyoruz. Sadece toplamak değil, sonrasında da bir sürü prosedürü var. Türkiye genelinde ilk olarak bizim mahalle toplamaya başlıyor. Biz yere düşmeden fındığı topluyoruz. Bu nedenle bizim buralarda erken başlanıyor” diye konuştu.



