Yılın İlk Altı Ayında 336 Kadın Cinayeti: 'Devlet Korumasında' da Öldürüldüler

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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2025 yılının ilk altı ayına ilişkin kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümleri raporunu açıkladı. Platform verilerine göre, 2025’in ilk altı ayında 336 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Şüpheli ölümlerle birlikte toplam sayı 481’e ulaştı. 136 kadın yalnızca ilk 6 ayda hayatını kaybetti. Bu kadınların yüzde 65’i kendi evlerinde, yüzde 60’ı ise aile üyeleri tarafından katledildi.

“Bu tablo bizi iktidarın aile odaklı politikalarına götürüyor” diyen Platform Sözcüsü Esin İzel Uysal, cinayetlerin çoğunun ev içinde ve evli olunan erkek ya da yakın aile üyeleri tarafından işlendiğini vurguladı.

BİREYSEL SİLAHLANMA ETKEN

Kadınların yüzde 57’si ateşli silahlarla öldürülürken, failin internetten temin ettiği silahlarla işlenen cinayetler de dikkat çekti. Uysal, yıllar önce internetten alınan bir pompalı tüfekle katledilen Helin Palandöken’i hatırlatarak, bireysel silahlanmayla mücadele çağrısı yaptı.

9 KADIN 'DEVLET KORUMASINDA' ÖLDÜRÜLDÜ

Uysal, hayatını kaybeden kadınlardan 9’unun 6284 sayılı yasa kapsamında devlet koruması altında olmasına rağmen öldürüldüğünü ifade ederek, “Bu kadınlar ‘beni koru’ diyerek devlete başvurdu. Ancak etkin koruma sağlanmadı” dedi. Şiddetin artık yalnızca kadınlara değil, onlara destek olanlara da yöneldiğini kaydeden Uysal, “Bu bir halk sağlığı sorunu haline geldi” dedi.

'CEZASIZLIK CESARET VERİYOR'

Platformun vurguladığı en önemli başlıklardan biri DE cezasızlık oldu. Uysal, kadınların şikayetçi olmasına rağmen faillerin ya hiç ifade dahi alınmadan serbest bırakıldığını ya da mahkemelerde beraat ettiğini ifade ederek “Bu, potansiyel faillerde ‘bir kadını öldürebilirim, karşılığında ceza almam’ düşüncesini pekiştiriyor" diye konuştu.

'6284 OLMADAN BÖYLE DEVAM EDER'

6284 sayılı Yasa’nın etkin biçimde uygulanmasının kadınların yaşaması için hayati önemde olduğunu vurgulayan Uysal, yasanın içinin boşaltılmasına yönelik söylemlerin de şiddeti körüklediğini dile getirdi. Aile yılı ilanları ve aile odaklı politikaların kadını kamusal alandan silmeye çalıştığını kaydeden Uysal, “Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini besleyen bu anlayış terk edilmeden bu cinayetler durmaz” dedi.

'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ ALTIN ANAHTAR'

Uysal konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“İstanbul Sözleşmesi hâlâ Türkiye için bağlayıcıdır. Bu metin şiddetle gerçek anlamda mücadele için elimizdeki en ileri sözleşmedir. Kadın cinayetlerini ancak İstanbul Sözleşmesi’ni hayata geçirerek durdurabiliriz.”

Kaynak: ANKA