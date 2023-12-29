Yılbaşında hava nasıl olacak? Herkes lapa lapa kar beklerken havalar ısınacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir'in batı kesimleri, İzmir'in kuzey ve batı ilçeleri, Rize'nin doğu ilçeleri ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, Artvin'in yüksek kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.