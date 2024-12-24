Yılbaşı Öncesi ‘Özel Koruma’! Çalınmaması İçin 30 Kişi Gece Gündüz Nöbet Tutacak

Yılbaşı kutlamalarının simgesi, kutlamalarda ev, iş yeri ve eğlence mekanlarının vazgeçilmezi çam ağaçları için de önlemler artırıldı. Burdur’da orman muhafaza memurları, çam ağacı dalı ya da fidan sökenlerin engellenmesi için nöbete başladı.

24 SAAT DEVRİYEDE OLACAKLAR

Çam ağaçlarının kesilmesinin önüne geçilmesi için 8 koruma ekibi oluşturuldu, ekipler ormanlarda 24 saat devriye görevi gerçekleştirecek. Öte yandan ağaçların kesilmesinin önüne geçilmesi için Burdur Orman İşletme Müdürlüğü binasında ücretsiz çam fidanı dağıtıldı.

“FİDANLARI SÖKEREK ZARAR VERİYORLAR”

Burdur Orman İşletme Müdürü Sefa Karataş, alınan karara ilişkin şunları söyledi: Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte bütün ülkemizde olduğu gibi, ilimizde de vatandaşlarımız yılbaşı ağacı olarak kullanmak için çamlarımızın dallarını kesiyor, yetişmiş fidanları sökerek ormanlara zarar veriyor.

Karataş, 30 orman muhafaza memurundan oluşan 8 koruma ekibi kurduklarını söyledi.

“10 TON TOHUMUN EKİMİ YAPILIYOR”

Burdur'da her yıl ortalama 500 hektar sahada 1 milyon fidan dikildiğini belirten Karataş “500 hektar tabii gençleştirme çalışmalarında ortalama 500 ton kozalak toplanıyor. Bu kozalaklardan çıkan 1 milyon fidan karşılığındaki 10 ton tohumun ekimi yapılıyor. Böylece Burdur'a her yıl ortalama 1000 hektar sahada 2 milyon fidan toprakla buluşuyor" dedi.

“10 YILA KADAR HAPİS CEZASI VAR”

Orman Kanunu'nun 14'üncü maddesine göre, ormanlarda ağaçları izinsiz kesmek ve kökünden sökmenin suç sayıldığına dikkat çeken Karataş, şöyle uyardı: Bu fiilleri işleyenlere 3 aydan 5 yıla kadar hapis ve 1000 güne kadar adli para cezası uygulanır. Fidanların kesilmesi durumunda cezalar 2 katına çıkmakta olup 6 aydan 10 yıla kadar hapis cezası, 2000 güne kadar adli para cezası verilebilmekte.

Kaynak: DHA