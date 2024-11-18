Yılbaşı Hindileri Satışa Çıktı: Fiyatlar Ne Kadar?

Nihat Kanmış, yetiştirdiği hindilere bu yıl da büyük ilgi olduğunu belirterek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da hindilerimizi satışa sunduk. Hindilerimizin tamamı doğal ve organik ortamda yetişti. İsteyen müşterilerimize kesimini yapıp, temizleyerek teslim ediyoruz" dedi. Kanmış, yılbaşı öncesinde şimdiden 400 hindisi için sipariş almaya başladığını ifade etti.