Yılbaşı Hindileri Satışa Çıktı: Fiyatlar Ne Kadar?
Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan hindiler, yeni yıl öncesi satışa sunulmaya başlandı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Bulgurlu köyünde 10 yıldır hindi yetiştiriciliği yapan Nihat Kanmış, bu yıl da yaklaşık 400 hindisini, kilosuna göre 3 ila 4 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkararak talep toplamaya başladı.
Kaynak: DHA
Nihat Kanmış, yetiştirdiği hindilere bu yıl da büyük ilgi olduğunu belirterek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da hindilerimizi satışa sunduk. Hindilerimizin tamamı doğal ve organik ortamda yetişti. İsteyen müşterilerimize kesimini yapıp, temizleyerek teslim ediyoruz" dedi. Kanmış, yılbaşı öncesinde şimdiden 400 hindisi için sipariş almaya başladığını ifade etti.
Kanmış, yalnızca Hakkari ile sınırlı kalmayıp, il dışından gelen talepler doğrultusunda hindilerini gönderdiklerini de sözlerine ekledi. "Organik ve doğal ortamda hindi üreticiliği yapıyorum. Hindilerimizin bakımlarına özen gösteriyor, bu işten geçimimizi sağlıyoruz" diyerek, müşterilerine sunduğu ürünün kalitesine olan güvenini vurguladı.
GEÇEN YILIN FİYATLARINA GÖRE ARTIŞ VAR
Geçen yıl canlı hindi fiyatları 1.500 ile 2.500 lira arasında değişirken, kesimi yapılmış hindiler kilogram başına 300-350 liradan satılıyordu. Bu yıl ise fiyatlar, canlı hindiler için 3 ila 4 bin lira arasında değişiyor.