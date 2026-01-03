Yılbaşı Gecesi Restoranda Silahlı Dehşet! Cinayet Anı Kamerada

Balıkesir’de yılbaşı gecesi bir restoranda çıkan alkol tartışmasının ardından silahlı saldırı düzenleyen Gürkan T. tutuklandı. Şüphelinin tüfekle rastgele ateş açması sonucu Hasan Durka hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde 31 Aralık gecesi bir restoranda yaşanan silahlı saldırı can aldı. İddiaya göre 42 yaşındaki Gürkan T., işletmeye gelerek alkol talebinde bulundu. İşletme sahibi Ahmet E.’nin bu isteği geri çevirmesi üzerine şüpheli mekandan ayrıldı.

Yılbaşı Gecesi Restoranda Silahlı Dehşet! Cinayet Anı Kamerada - Resim : 1
Hayatını kaybeden Hasan Durka

RASTGELE ATEŞ ETTİ

Kısa süre sonra otomobilinden aldığı tüfekle geri dönen Gürkan T. (42), restoranda bulunan kişilere rastgele ateş açtı. Saçmalar, Gömeç Belediyesi personeli Hasan Durka ile birlikte Zafer A. ve işletme sahibi Ahmet E.’ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Hasan Durka’nın (30) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Zafer A. ve Ahmet E. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yılbaşı Gecesi Restoranda Silahlı Dehşet! Cinayet Anı Kamerada - Resim : 2

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırı sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, Gürkan T.’yi kısa sürede gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yılbaşı Gecesi Restoranda Silahlı Dehşet! Cinayet Anı Kamerada - Resim : 3

OLAY ANI KAMERADA

Tedavisinin ardından Ahmet E. taburcu edilirken, Zafer A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan silahlı saldırı anı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

