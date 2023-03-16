Yıkımın kentinde bir adaylık istifası daha: Hatay İl Sağlık Müdürü, AKP adaylığı için istifa etti

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Hatay, en büyük yıkıma uğrayan kentlerden biri oldu.

Devlet organlarının yetersiz ve koordinasyonsuz müdahaleleri tepki çekerken; hiç bir yetkilinin sorumluluk alarak istifa etmemesi de eleştiri konusu olmuştu.

ADAYLIK İSTİFASI

Hatay'da Vali Rahmi Doğan, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde aday adayı olmak için dün görevinden istifa etmişti.

İstifa kararını sosyal medya hesabından duyuran Doğan, Beş yıldır yürüttüğüm Hatay Valiliği görevinden, devlet büyüklerimin de müsaadeleri ile 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan milletvekili seçimlerinde memleketim Sivas'tan aday adayı olmak üzere istifa etmiş bulunmaktayım" demişti.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ İSTİFA ETTİ

Bugün ise Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat, 14 Mayıs‘ta yapılacak olan 28. Dönem milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için görevinden istifa etti.

Hambolat, istifa kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AKP'den milletvekili aday adayı olmak için görevinden ayrıldığını belirtti.

Hambolat’ın açıklaması şöyle:

"Değerli Dostlarım. Hatay İl Sağlık Müdürlüğü görevimden AK Parti Milletvekilliği Aday Adaylığına başvurmak için ayrıldım. Rabbim hepimizin yolunu, bahtını açık eylesin. Dualarınıza ve göreve talibiz. Biz büyük bir aileyiz."

Hambolat’ın istifasına ilişkin Hatay’ın yerel internet sitesinin ‘Hatay İnternet TV’ isimli sitenin facebook sayfasında açıklama yapıldı.

HASTANE 72 KİŞİYE MEZAR OLMUŞTU

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından Hatay İnternet TV’nin ‘İl Sağlık Müdürü de istifa etti. Hambolat milletvekilliğine göz dikti’ başlığıyla yaptığı paylaşımı alıntılayarak Hambolat'ın ‘başarısız olduğu için değil, vekil olmak için’ istifa ettiğini belirtti.

Saymaz’ın paylaşımı ise şöyle:

"Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat istifa etti. Başarısız olduğu için değil, vekil olmak için! Oysaki Hatay'da depremde eski devlet hastanesi yıkılıp 72 yurttaşa mezar oldu. Eğitim Araştırma ve Defne hastanelerinde yoğun bakımda 100'ü aşkın can gitti.”