Yıkım Sırasında Korku Dolu Anlar! Göçük Altında Kalan Operatör Kurtarıldı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Şazibey Mahallesi'nde yer alan ve hakkında yıkım kararı bulunan Arasa Otoparkı'nda sürdürülen çalışmalar sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Göçüğün etkisiyle, yıkım işleminde kullanılan iş makinesi enkazın altında kaldı.

DAKİKALARLA YARIŞ

İhbar üzerine bölgeye vakit kaybetmeden itfaiye, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kalan 23 yaşındaki operatör Yalçın Karadoğan'ı kurtarmak için yoğun bir çalışma başlatıldı. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çabası sonucunda operatör, bulunduğu yerden yaralı olarak çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karadoğan, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA