Yıkım Aşamasındaki Bina Çöktü, Tozdan Göz Gözü Görmedi

Gaziantep’te 6 Şubat depremlerinde hasar alan bir bina yıkım sırasında yerle bir oldu. O anlar saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi.

Yıkım Aşamasındaki Bina Çöktü, Tozdan Göz Gözü Görmedi

6 Şubat depremlerinin büyük yıkım yarattığı iller arasında yer alan Gaziantep’te İslahiye ilçesi Hacı Ali Öztürk Mahallesi'ndeki hasarlı 5 katlı bina yıkım aşamasındayken çöktü.

Yıkım Aşamasındaki Bina Çöktü, Tozdan Göz Gözü Görmedi - Resim : 1

İncelemelerde 'orta hasarlı' olduğu tespit edilen binanın yıkımı için ekipler, sabah saatlerinde çalışma başlattı.

Çevrede bariyerlerle güvenlik önleminin alınmasının ardından iş makineleriyle yapılan kontrollü yıkım sırasında, bina aniden çöktü. Kısa süre içinde çevreyi toz bulutu sararken korku dolu o anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

Kuyumcularda Değişiklik : 81 İlde Artık Alımı Mümkün Olmayacak Kuyumcularda Değişiklik : 81 İlde Artık Alımı Mümkün Olmayacak
Kastamonu Merkezli 3 İlde Dolandırıcılık Operasyonu, 7 Kişiye Gözaltı 3 İlde Dolandırıcılık Operasyonu, 7 Kişiye Gözaltı
Ne Su, Ne Süt, Ne de Meyve Suyu... En Sağlıklı İçecek Belli Oldu Ne Su, Ne Süt, Ne de Meyve Suyu... En Sağlıklı İçecek Belli Oldu
Müstakil Evde Çıkan Yangın Panik Yarattı, Yaşlı Kadın Hastanelik Oldu Müstakil Evde Çıkan Yangın Panik Yarattı, Yaşlı Kadın Hastanelik Oldu