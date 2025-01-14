Yıkım Aşamasındaki Bina Çöktü, Tozdan Göz Gözü Görmedi
Gaziantep’te 6 Şubat depremlerinde hasar alan bir bina yıkım sırasında yerle bir oldu. O anlar saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi.
6 Şubat depremlerinin büyük yıkım yarattığı iller arasında yer alan Gaziantep’te İslahiye ilçesi Hacı Ali Öztürk Mahallesi'ndeki hasarlı 5 katlı bina yıkım aşamasındayken çöktü.
İncelemelerde 'orta hasarlı' olduğu tespit edilen binanın yıkımı için ekipler, sabah saatlerinde çalışma başlattı.
Çevrede bariyerlerle güvenlik önleminin alınmasının ardından iş makineleriyle yapılan kontrollü yıkım sırasında, bina aniden çöktü. Kısa süre içinde çevreyi toz bulutu sararken korku dolu o anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: DHA