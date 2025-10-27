Yiğit Cem Bisikletiyle 8 Metreden Ölüme Uçmuştu! Frenlere Müdahale Bilirkişi Raporunda

Ankara'da 11 yaşındaki Yiğit Cem Altınok'un bisikletiyle 8 metrelik istinat duvarından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda, kamera görüntülerine göre bir erkek çocuğun Yiğit Cem’in bisikletinin ön ve arka kısmına geçerek fren sistemlerinin bulunduğu bölgeye yaklaşıp, birkaç saniyelik işlem yaptığının görüldüğü yer aldı.

Ankara'da 11 yaşındaki 5'inci sınıf öğrencisi Yiğit Cem Altınok'un bisikletiyle hayatını kaybettiği korkunç kazaya ilişkin kritik bir gelişme yaşandı.

Kahreden olay 2 Temmuz günü meydana geldi. Yiğit Cem, arkadaşlarıyla sokak arasında yokuş aşağı sürdüğü bisikletiyle 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düştü. Yaralanan Yiğit Cem, kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti.

KAN DONDURAN İDDİA

Yiğit Cem Altınok’un annesi Nazlıcan Aygün, kaza öncesi bisikletin fren sisteminin arkadaşları K.U.Ç. (11) ve E.T.Ş. (12) tarafından bilinçli şekilde bozulduğunu iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aygün, istinat duvarının bulunduğu binanın müteahhidinin de duvarda yeterli güvenlik önlemi almadığını ileri sürerken, kaza öncesine ait güvenlik kamerası görüntüsünü de savcılığa delil olarak sundu.

BİLİRKİŞİ RAPORU TAMAM

Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında çocukların ifadesi alındı. Soruşturma kapsamında bilirkişi raporu da hazırlandı.

Raporda kazalı bisikletin iki tekerinin patlak olduğu belirtildi. Bisikletin ön ve arka 'V tipi' fren sistemlerinin açık durumda bulunduğu vurgulandı. Teknik incelemede, 'V tipi' fren sistemlerinin tasarımı gereği birkaç saniye içinde kolayca ayrılabildiği, bu durumda frenlerin tamamen devre dışı kaldığı ve bisikletin durdurulmasının mümkün olmadığı aktarıldı.

'BİR ÇOCUK FRENLERE MÜDAHALE ETTİ'

Bilirkişi raporuna göre, olay öncesinde Yiğit Cem’in rampadan bisikletini iterek yukarı çıkardığı, frenlerin o sırada çalışır durumda olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Ancak olaydan sonra hazırlanan polis tutanağında, bisikletin ön ve arka fren mekanizmalarının açık olduğu, kamera görüntülerinde ise bir erkek çocuğun Yiğit Cem’in bisikletinin ön ve arka kısmına geçerek fren sistemlerinin bulunduğu bölgelere dokunduğunun izlendiği yer aldı.

Raporda, "Söz konusu erkek çocuğun, fren mekanizmalarının bulunduğu ön ve arka teker bölgelerine yaklaşarak birkaç saniyelik işlem yaptığı gözlemlenmiştir" ifadesi yer aldı.

