Yetvart Tomasyan'ın Cenaze Programı Belli Oldu

'Tomo Abi' olarak bilinen Aras Yayıncılık’ın kurucularından Yetvart Tomasyan'ın cenazesi yarın Kumkapı Meryem Ana Kilisesi’ndeki törenin ardından Zeytinburnu Balıklı Ermeni Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Yetvart Tomasyan'ın Cenaze Programı Belli Oldu

Aras Yayıncılık’ın kurucularından, yazar ve yayıncı 75 yaşındaki Yetvart Tomasyan, 13 Aralık gecesi hayatını kaybetti. 'Tomo Abi' olarak bilinen Tomasyan'ın cenaze programı belli oldu. Tomasyan’ın cenazesi, yarın saat 14.00'de Kumkapı Meryem Ana Kilisesi’ndeki törenin ardından Zeytinburnu Balıklı Ermeni Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

YETVART TOMASYAN KİMDİR?

1949’da İstanbul, Yedikule’de doğdu. Önce Samatya’daki Anarad Hığutyun Okulu’nda, ardından Üsküdar’daki Tıbrevank Lisesi’nde eğitim aldı. İstanbul Üniversitesi’nde okudu.

Tomasyan yayımladığı Türkçe ve Ermenice kitaplarla Batı Ermenice edebiyatının ve kültürünün yaşamasını sağlayan öncü isimlerden biri oldu.

Aras Yayıncılık, 1993 yılında İstanbul’da Yetvart Tomasyan, Mıgırdiç Margosyan, Ardaşes Margosyan ve Hrant Dink tarafından kuruldu. Yayın evi, Ermeni yazarlardan yapılan çevirilerin yanı sıra çağdaş Ermeni yazarların kaleminden çıkan Türkçe eserler yayınlıyor.

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