Yetkisiz 'Çakar' Kullananlara Psikolojik Test Şartı: İşte Detaylar...

İç güvenlik alanında düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Yasayla birlikte yetkisiz çakar ve tepe lambası kullananlara verilecek ceza 96 bin liraya çıkarıldı. Sürücü belgeleri ise 30 gün süreyle geri alınacak ve araç aynı süreyle trafikten menedilecek.

TEKRARINDA CEZA ARTACAK

İhlalin tekrarı halinde sürücülere her seferinde 192 bin lira trafik idari para cezası uygulanacak. Ayrıca bu kez sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araç da 60 gün süreyle trafikten menedilecek.

PSİKOLOJİK TEST ŞARTI

Yasa değişikliğinde önemli bir ayrıntı da yer aldı. Ehliyetine 30 gün süreyle el konulmasına rağmen, aynı ihlali yine tekrar edenlere yönelik bu yaptırımda, psikolojik test şartı aranacak.

Yasa maddesinde şöyle denildi:

"Altmış gün süre ile sürücü belgesi geri alınanların sürücü belgeleri psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilerek sürücü belgesi almasına mâni hâli olmadığının anlaşılması halinde iade edilir. Bu madde kapsamında geri alınan sürücü belgeleri bu Kanun kapsamında verilen trafik idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması şartıyla iade edilir.”

SÜRÜCÜ FARKLIYSA DA CEZA VAR

Düzenlemeye göre, yetkisiz çakar takılan araç başka sürücü tarafından kullanılıyorsa, araca da ayrıca ceza kesilecek. Yasa maddesinde, "Sürücü, aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca, tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir” denildi. Yani, yetkisiz çakar kullanan sürücüye ve araca ayrı ayrı ceza yazılacak.

Kaynak: NTV