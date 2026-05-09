Yetki Krizinde Yeni Perde: Yerebatan Sarnıcı İçin Kritik Karar

İstanbul’un en önemli tarihi yapılarından biri olan Yerebatan Sarnıcı için karar çıktı. İBB’nin itirazını değerlendiren mahkeme, tahliye sürecini durdurdu.

Son Güncelleme:
Yetki Krizinde Yeni Perde: Yerebatan Sarnıcı İçin Kritik Karar
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yerebatan Sarnıcı üzerinden yürüyen yetki tartışmasında kritik bir yargı kararı çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek yeniden ziyarete açılan tarihi yapının Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devri ve tahliyesine ilişkin süreç, mahkeme kararıyla şimdilik durduruldu.

Sözcü gazetesinin haberine göre İBB’nin tahliye kararına yaptığı itirazı değerlendiren İstanbul 8. İdare Mahkemesi, oy birliğiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme heyeti, tahliye işleminin uygulanması halinde 'telafisi güç veya imkansız zararlar' oluşabileceğine dikkat çekti.

İBB'DEN İLK YORUM

Karar doğrultusunda, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Fatih Kaymakamlığı’nın savunmaları alınana kadar tahliye işlemi uygulanamayacak. Kararın ardından açıklama yapan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, gelişmeyi “İstanbul adına sevindirici” olarak değerlendirdi.

Aslan sosyal medya paylaşımında, “Yerebatan Sarnıcı İstanbullularındır” ifadelerini kullanarak, İBB Miras tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarına dikkat çekti. Tarihi yapının İstanbul halkının kullanımında kalmaya devam edeceğini belirten Aslan, vatandaşları 1 TL'lik sembolik giriş ücretiyle sarnıcı ziyaret etmeye çağırdı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İBB
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi Kabul Etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesrur Barzani'yi Kabul Etti
İBB Soruşturmasında 7 İsim Adliyede İBB Soruşturmasında 7 İsim Adliyede
Kadıköy'de Durdurulan Aracın Tamponundan Uyuşturucu Çıktı Durdurulan Aracın Tamponundan Uyuşturucu Çıktı
Avcılar'da Metrobüs Yangını: Seferlerde Aksama Yaşanıyor Avcılar'da Metrobüs Yangını
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Kemal Kılıçdaroğlu ve Burcu Köksal'ın Dikkat Çeken Telefon Trafiği: AK Parti İddiası Sonrası Bomba Kulis Kemal Kılıçdaroğlu ve Burcu Köksal'ın Dikkat Çeken Telefon Trafiği: AK Parti İddiası Sonrası Bomba K
Özkan Yalım’ın Pişmanlık İfadesi Ortaya Çıktı: Çarpıcı Özgür Özel İddiası Özkan Yalım’ın Pişmanlık İfadesi Ortaya Çıktı: Çarpıcı Özgür Özel İddiası
Resmi Gazete’de Yayımlandı: TÜİK Başkanı Değişti, Merkez Bankası’na Yeni İsim Geldi TÜİK Başkanı Değişti, Merkez Bankası’na Yeni İsim Geldi
Yeşil Pasaportta Kapsam Genişliyor! O Meslek Grubu da Yararlanacak Yeşil Pasaportta Kapsam Genişliyor! O Meslek Grubu da Yararlanacak
Araç Muayenesinde Yeni Dönem Başlıyor: Danıştay Sürecinde Son Viraj Araç Muayenesinde Yeni Dönem Başlıyor: Danıştay Sürecinde Son Viraj