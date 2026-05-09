Yetki Krizinde Yeni Perde: Yerebatan Sarnıcı İçin Kritik Karar

Yerebatan Sarnıcı üzerinden yürüyen yetki tartışmasında kritik bir yargı kararı çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek yeniden ziyarete açılan tarihi yapının Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devri ve tahliyesine ilişkin süreç, mahkeme kararıyla şimdilik durduruldu.

Sözcü gazetesinin haberine göre İBB’nin tahliye kararına yaptığı itirazı değerlendiren İstanbul 8. İdare Mahkemesi, oy birliğiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme heyeti, tahliye işleminin uygulanması halinde 'telafisi güç veya imkansız zararlar' oluşabileceğine dikkat çekti.

İBB'DEN İLK YORUM

Karar doğrultusunda, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Fatih Kaymakamlığı’nın savunmaları alınana kadar tahliye işlemi uygulanamayacak. Kararın ardından açıklama yapan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, gelişmeyi “İstanbul adına sevindirici” olarak değerlendirdi.

Aslan sosyal medya paylaşımında, “Yerebatan Sarnıcı İstanbullularındır” ifadelerini kullanarak, İBB Miras tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarına dikkat çekti. Tarihi yapının İstanbul halkının kullanımında kalmaya devam edeceğini belirten Aslan, vatandaşları 1 TL'lik sembolik giriş ücretiyle sarnıcı ziyaret etmeye çağırdı.

