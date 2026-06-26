Yeşilçam'ı Koca Çınarı Devrildi: Kadir İnanır Hayatını Kaybetti

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Kadir İnanır, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Usta sanatçı, 14 Mayıs'ta rahatsızlanmasının ardından yoğun bakıma alınmıştı.

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Yeşilçam'ı Koca Çınarı Devrildi: Kadir İnanır Hayatını Kaybetti
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Türk sinemasında canlandırdığı güçlü karakterlerle hafızalara kazınan usta oyuncu Kadir İnanır, 14 Mayıs’ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Yapılan ilk tetkiklerde zatürre (pnömoni) teşhisi konulan 77 yaşındaki sanatçı, yoğun bakım sürecine alınmış ve 6 gün boyunca entübe edilmişti. Sağlık durumu ağırlaşan İnanır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Usta sanatçının vefatı büyük üzüntüye neden oldu.

Yeşilçam'ı Koca Çınarı Devrildi: Kadir İnanır Hayatını Kaybetti - Resim : 1

BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İnanır'ın yaşamını yitirmesine ilişkin şu mesajı paylaştı: "Sinema sanatçısı Kadir İnanır’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun."

KADİR İNANIR KİMDİR?

Kadir İnanır 15 Nisan 1949 yılında Ordu'da dünyaya geldi. Fatsa'daki ilkokul ve ortaokul eğitimi sırasında sahne yeteneğini çeşitli okul gösterilerinde sergiledi. İnanır, yatılı olarak okuduğu İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Bölümü’nü bitirdi.

1967 yılında Ses dergisi'nin düzenlediği 'Sinema Artisti Yarışması'nda finale kaldı, 1968 düzenlenen Saklambaç gazetesinin 'Fotoroman Artisti Yarışması'nda da birinci oldu. Bir süre fotoromanlarda oynadıktan sonra Yedi Adım Sonra (1968) adlı filmdeki küçük bir rolle sinemaya başladı. İlk kez başrolde oynadığı 1970 tarihli, Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm filminde Türkan Şoray'la başrolleri paylaştı. Daha sonra Şoray'la birçok film daha çevirerek Türk sinemasının erkek yıldızları arasına girdi.

Yeşilçam'ı Koca Çınarı Devrildi: Kadir İnanır Hayatını Kaybetti - Resim : 2

1977’de başrolünü Türkan Şoray’la paylaştığı ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ Yeşilçam’ın en büyük aşk ve dram başyapıtlarından biri oldu. İnanır kariyeri boyunca ‘Tatar Ramazan’, ‘Amansız Yol’ ve ‘Yılanların Öcü’ gibi Türk sinemasının nitelikli ve toplumsal mesajları güçlü birçok kült yapıtında rol aldı.

Yeşilçam'ı Koca Çınarı Devrildi: Kadir İnanır Hayatını Kaybetti - Resim : 3

Filmlerde canlandırdığı güçlü erkek tiplemeleriyle tanınan usta oyuncu, 180’den fazla sinema filminde ve 12 televizyon dizisinde rol aldı. Altın Koza, Altın Portakal ve Ankara Film Festivali gibi prestijli organizasyonlarda ‘En iyi erkek oyuncu’ ödüllerine layık görüldü.

Kaynak: Haber Merkezi

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