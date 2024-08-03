Yeşilay Başkanı'ndan 'Kumar' Uyarısı: 'Uyuşturucu Kadar Tehlikeli'

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, kumarın uyuşturucu kadar yoğun olduğunu belirterek, "Özellikle internet üzerinde oynana kumarlara endüstri kumar demiyor, bahis, talih, oyun, şans gibi ifadeler kullanarak insanları ağına çekiyor. İnsanlar o ağa girdikten sonra kazanıyorum zannediyorlar ama büyük kayıplar söz konusu olduğunda kendilerini kurtarmaları çok zor oluyor." dedi.

Dinç, kentteki programı kapsamında Gaziantep Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında kentten olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Bağımsızlık mücadeleyi vatan savunması olarak kutsal gördüklerini belirten Dinç, "Bağımlılıklar çeşitlendikçe, alkolün yanına sigara, uyuşturucu ve nihayetinde internetle ilişkili bağımlılıklar da girmeye başladı. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye Yeşilay Cemiyeti 104. Yılında 5 bağımlılıkla mücadele ediyor. Hem çocuklarımız, hem geçlerimiz hem de bütün insanlık için. Bu bağımlılıklar kumar, alkol, sigara, uyuşturucu ve internetle ilişkili bağımlılıklar." diye konuştu.

'TEK DERDİMİZ GENÇLERİMİZ BAĞIMLILIĞA BULAŞMASIN'

Önceliklerinin çocukların, gençlerin, insanların hiçbir şekilde bağımlılığa bulaşmamasını sağlamak olduğunu ifade eden Dinç, şunları aktardı:

"Bu noktada da ülkemizin 120 noktasında şubelerimiz üzerinden önleme çalışmaları yapıyoruz. 175 üniversitede gençlik kulüpleri üzerinden gençlerle bir araya geliyoruz, eğitimler veriyoruz. Tek derdimiz gençlerimiz, çocuklarımız, bağımlılığa bulaşmasınlar bağımlılığa bulaşmadan, hayata başladıklarında çok daha güçlü, sağlıklı, kendileri, aileleri ve insanımız için mutlu, umutlu bir gelecek yaşayacaklar, bağımlığa bulaştıklarında çocukluk ve gençlik yaşlarında hem kendileri hem de insanımız için çok ciddi bedelleri olacak sürece giriyorlar. Bunlar onları korumak için gece gündüz 120 şubemiz, 175 üniversite kulübümüz, okullarda faaliyet gösteren rehber öğretmenlerimiz ve onları organize eden 2 binin üzerinde formatör öğretmenimizle mücadele veriyoruz."

'İNSANLAR KAZANDIM ZANNEDİYORLAR AMA...'

Uyuşturucunun ilk sırada yer aldığını, neredeyse onun kadar başa baş giden en büyük tehdidin kumar bağımlığı olduğunu anlatan Dinç, "Özellikle internet üzerinde oynana kumarlara endüstri kumar demiyor, bahis, talih, oyun, şans gibi ifadeler kullanarak insanları ağına çekiyor. İnsanlar o ağa girdikten sonra kazanıyorum zannediyorlar ama büyük kayıplar söz konusu olduğunda kendilerini kurtarmaları çok zor oluyor." ifadelerini kullandı.