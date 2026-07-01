Yeşil ve Gri Pasaportta Başvuru Sistemi Değişti: Kimin Başvurusu Nereden Yapılacak? İşte Yeni Yol Haritası

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), hususi (yeşil) ve hizmet (gri) damgalı pasaport alma hakkı olan personeli için köklü bir dijital dönüşüme imza attı. Devreye alınan yeni elektronik sistem sayesinde, öğretmenler ve MEB personeli artık kapı kapı evrak imzalatmak zorunda kalmayacak, tüm süreç tek tıkla internet üzerinden tamamlanacak.

DOĞRUDAN NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ'NE GIDECEK

MEB'den yapılan açıklamaya göre, okul, ilçe ve il müdürlükleri arasında günlerce süren fiziki evrak takibi ve imza çilesi artık tamamen kapandı. Yeni dönemde tüm süreç pasaport.meb.gov.tr internet adresi üzerinden dijital olarak yürütülecek.

Sistem üzerinden verilen elektronik onayların ardından, başvuru formu web servis aracılığıyla anında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanına aktarılacak. İşlemi onaylanan personele ise bilgilendirme SMS'i gönderilecek.

KİMİN BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK?

Bakanlığın yayımladığı yeni kılavuza göre başvuru adımları personelin durumuna ve pasaport türüne göre şu şekilde ilerleyecek:

Hususi (Yeşil) Pasaport Başvuruları: Personelin kendisi tarafından doğrudan pasaport.meb.gov.tr adresi üzerinden kişisel olarak gerçekleştirilecek.

Personelin kendisi tarafından doğrudan pasaport.meb.gov.tr adresi üzerinden kişisel olarak gerçekleştirilecek. Hizmet (Gri) Pasaport Başvuruları: Bakanlık Merkez Teşkilatı çalışanları için Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatı (iller) için ise İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından sistem üzerinden sisteme girilecek.

Bakanlık Merkez Teşkilatı çalışanları için Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatı (iller) için ise İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından sistem üzerinden sisteme girilecek. MEBBİS Bilgilerinde Eksiklik Olanlar: MEBBİS veri tabanında bilgi eksikliği ya da hatası bulunan personelin pasaport süreçleri; merkezde Personel Genel Müdürlüğü, taşrada ise yine İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından manuel olarak yürütülecek.

Kaynak: Haber Merkezi