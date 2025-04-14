Yeşil Sahayı Karıştıran Skandal İddia! Süper Lig Hakemi Yasaklı Madde ile Yakalandı

Türkiye Gazetesi'nden Ömer Faruk Ünal'ın haberine göre, geçtiğimiz hafta Süper Lig'de bir maçı yönetmiş olan hakem, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yasaklı madde ile polise yakalandı.

ARACINDAN YASAKLI MADDE ÇIKTI

Bir televizyon programında detayları açıklayan Ünal’ın aktardığına göre, Süper Lig hakeminin aracı geçen hafta Kuşadası’nda bir polis kontrol noktasında durdurularak arama yapıldı. İddiaya göre, Süper Lig hakeminin aracındaki aramada yasaklı madde bulundu.

TFF OLAYIN ÜSTÜNÜ KAPATTI MI?

Hakemin Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Riva merkeziyle görüştüğü ve olayın duyulmaması için üstünü kapattığı iddia edildi.

Geçen hafta Süper Lig’de bir maç yönettiği belirtilen hakemin, bekar olduğu ve yanında bir kadınla yolculuk ettiği ifade edildi. İddiaya göre kadın yasaklı maddenin kendisine ait olduğunu söyledi.

5 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞ

Ünal, yeşil sahayı hareketlendiren iddiaya ilişkin ‘Futbolun Susurluk’u bu olay’ benzetmesini yaptı. Ünal, Tahkim Kurulu’nun bu hakeme pazar günü Süper Lig maçında görev verdiğini söyledi. Hakemin daha önce de alkollü araç kullanırken yakalandığı ve 5 yıl hapis cezası aldığı hükmün açıklanmasının ertelendiği öne sürüldü.

Kaynak: Türkiye Gazetesi