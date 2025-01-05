Yeşil Pasaportta Sistem Değişecek mi? Cumhurbaşkanlığı İddialara Son Noktayı Koydu

Son yıllarda Schengen bölgesine vize almak zorlaşırken, iş insanlarından gazetecilere kadar çok sayıda kişi mağduriyetlerinin giderilebilmesi için yeşil pasaport uygulamasının kendilerini de kapsaması talebinde bulunmuşlardı.

ÖN VİZE ŞARTI KAFALARI KARIŞTIRDI

Bunun ardından Avrupa Birliği’nin vizesiz seyahatlerin önünü kapatacak bir hazırlık sürecinde olduğu iddia edilmişti. Avrupa Birliği’nin Yeşil Pasaport taşıyanlara ön vize şartı getireceği iddiaları kısa sürede gündem olmuş, pasaport sahipleri ise kafa karışıklığı yaşamıştı.

Avrupa Birliği'nin resmi web sitesi üzerinden belirtilen ETIAS sistemine tabi olan ülkeler arasında Türkiye’nin bulunmadığı ifade edilmişti.

CUMHURBAŞKANLIĞI İDDİALARA SON NOKTAYI KOYDU

Herkesin konuştuğu iddialara ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada iddialar yalanlanarak Türkiye’nin ETİAS seyahat yetkisi aranacak ülkelerin yer aldığı listede bulunmadığı ifade edildi.

“İDDİA DOĞRU DEĞİL”

Resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi: Bazı basın yayın organlarında yer alan “Yeşil ve gri pasaport sahipleri Avrupa seyahatlerinde 7 Euro ödeme yapacak, red alanlar AB’ye giremeyecek” iddiası doğru değildir. Avrupa Birliğinin resmi web sitesinde yapılan açıklamada, 30 Avrupa ülkesinin vizeden muaf ülkelerin vatandaşlarına seyahatlerde, "ETIAS seyahat yetkisine sahip olma zorunluluğu" getirdiği belirtilmiştir.

“TÜRK VATANDAŞLARINA UYGULANMAYACAK”

“Türk hizmet (gri renk) ve hususi (yeşil renk) pasaportlarının, Schengen alanına girmeden önce, Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi-ETIAS çerçevesinde elektronik olarak ön onay almaları gerekeceği iddiası asılsızdır” denilen açıklamada sistemin Türk vatandaşlarına uygulanmayacağı belirtildi.

📌Bazı basın yayın organlarında yer alan “Yeşil ve gri pasaport sahipleri Avrupa seyahatlerinde 7 Euro ödeme yapacak, red alanlar AB’ye giremeyecek” iddiası doğru değildir.



Avrupa Birliğinin resmi web sitesinde yapılan açıklamada, 30 Avrupa ülkesinin vizeden muaf ülkelerin… pic.twitter.com/Ef89O09IYj — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) January 5, 2025

Kaynak: Haber Merkezi