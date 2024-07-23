Yerlikaya Duyurdu! 16 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 40 Şüpheli Tutuklandı

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde 16 ilde 'Narkoçelik-28' operasyonları düzenlendi. Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya, Ağrı, Diyarbakır, Edirne, Aydın, Erzurum, Hakkâri, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Mersin, Samsun, Aksaray, Sivas, Afyonkarahisar ve Tokat’ta yapılan operasyonlarda 2 ton 294 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi. 59 şüphelinin yakalandığını bildiren Bakan Yerlikaya, bunlardan 40’ının tutuklandığı bilgisini verdi.

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız" diyen Bakan Yerlikaya, operasyonların illere göre dağılımını ise şöyle açıkladı:

'Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; 5 milyon 94 bin 730 adet kök kenevir, 3 milyon 843 bin 800 adet kök skunk, 1 ton 637 kg kubar esrar ve 141,5 kg toz esrar ele geçirildi. 11 zehir taciri yakalandı. 7’si tutuklandı. 4’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 9 kg esrar ile 4 kg skunk ele geçirildi. 11 sokak satıcısı yakalandı ve tutuklandı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 186 kg eroin ile 30 kg metamfetamin ele geçirildi. 4 zehir taciri yakalandı. 3’ü tutuklandı. 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; 2 milyon 65 bin adet kök kenevir ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 7 zehir taciri yakalandı. 5’i tutuklandı. 2’i hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; 760 bin adet kök kenevir ile 13 bin 385 adet kök skunk ele geçirildi. 4 zehir taciri yakalandı.

Hakkâri İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 23 kg metamfetamin ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı ve tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 2 kg bonzai, 2 milyon adet uyuşturucu hap, 226 kg uyuşturucu hap imalatında kullanılan ham madde ve 750 bin adet doldurulmaya hazır uyuşturucu hap kapsülü ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı ve tutuklandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1 milyon 843 bin 422 adet kök kenevir ele geçirildi. 4 zehir taciri yakalandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; 1 kg bonzai, muhtelif miktarda metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 sokak satıcısı yakalandı. 1’i tutuklandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; 10 kg skunk ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı. 2’si tutuklandı. 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 4 kg bonzai, 2 bin 455 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı. 1i tutuklandı. 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1 kg metamfetamin ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı ve tutuklandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı ve tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 15,5 kg esrar ve 2 bin 790 adet kök kenevir ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı ve tutuklandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 3 kg bonzai ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı ve tutuklandı."