Yerli Türk Olduğunuzu Gösteren Soyadlar Belli Oldu

Anadolu'da yüzyıllardır yaşayan Türk kökenli ailelerin kullandığı soyadları, farklı kültürel ve tarihi dinamiklerin izlerini taşıdığı ortaya çıktı.

YÖRÜK TÜRKLERİNE VERİLEN SOYADLAR

Osmanlı döneminde feodal bir yapının hakim olduğu şehirlerde aileler genellikle -oğlu ve -oğulları ekleriyle soyadları almıştır. Bununla birlikte, Yörük Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Akdeniz ve Orta Anadolu bölgelerinde, soyadları daha çok ırk özelliklerine dayalı olarak verildi.