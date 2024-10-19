Yerli Türk Olduğunuzu Gösteren Soyadlar Belli Oldu

TÜİK, Türk kökenli ailelere en sık verilen soyadları açıkladı. Bu soyadlar ailenizin yerli Türk olduğunu gösteriyor...

Kaynak: Haber Merkezi

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Yerli Türk Olduğunuzu Gösteren Soyadlar Belli Oldu - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ardından 2 Temmuz 1934 tarihinde yürürlüğe giren Soyadı Kanunu, her bireyin bir soyadı almasını zorunlu kılmış ve soyadlarının belirlenmesinde ailelerin özellikleri göz önünde bulunduruldu. Soyadlarının kökenleri genellikle köylerdeki mesleklere dayansa da, bazı ailelerin soyadları, kökenleri hakkında önemli ipuçları sunuyor.

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Yerli Türk Olduğunuzu Gösteren Soyadlar Belli Oldu - Resim: 2

Anadolu'da yüzyıllardır yaşayan Türk kökenli ailelerin kullandığı soyadları, farklı kültürel ve tarihi dinamiklerin izlerini taşıdığı ortaya çıktı.

YÖRÜK TÜRKLERİNE VERİLEN SOYADLAR

Osmanlı döneminde feodal bir yapının hakim olduğu şehirlerde aileler genellikle -oğlu ve -oğulları ekleriyle soyadları almıştır. Bununla birlikte, Yörük Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Akdeniz ve Orta Anadolu bölgelerinde, soyadları daha çok ırk özelliklerine dayalı olarak verildi.

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Yerli Türk Olduğunuzu Gösteren Soyadlar Belli Oldu - Resim: 3

Türk kökenli ailelere en sık verilen soyadları şu şekilde:

Kayı

Bayat

Bayındır

Çepni

Salur

Eymir

Avşar

Kızı

Yüreğir

Kınık

Beğdili

Aktar

Karaevli

Yazır

Dodurga

Begdili

Aktaş

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