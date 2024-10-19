Yerli Türk Olduğunuzu Gösteren Soyadlar Belli Oldu
TÜİK, Türk kökenli ailelere en sık verilen soyadları açıkladı. Bu soyadlar ailenizin yerli Türk olduğunu gösteriyor...
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ardından 2 Temmuz 1934 tarihinde yürürlüğe giren Soyadı Kanunu, her bireyin bir soyadı almasını zorunlu kılmış ve soyadlarının belirlenmesinde ailelerin özellikleri göz önünde bulunduruldu. Soyadlarının kökenleri genellikle köylerdeki mesleklere dayansa da, bazı ailelerin soyadları, kökenleri hakkında önemli ipuçları sunuyor.
Anadolu'da yüzyıllardır yaşayan Türk kökenli ailelerin kullandığı soyadları, farklı kültürel ve tarihi dinamiklerin izlerini taşıdığı ortaya çıktı.
YÖRÜK TÜRKLERİNE VERİLEN SOYADLAR
Osmanlı döneminde feodal bir yapının hakim olduğu şehirlerde aileler genellikle -oğlu ve -oğulları ekleriyle soyadları almıştır. Bununla birlikte, Yörük Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Akdeniz ve Orta Anadolu bölgelerinde, soyadları daha çok ırk özelliklerine dayalı olarak verildi.
Türk kökenli ailelere en sık verilen soyadları şu şekilde:
Kayı
Bayat
Bayındır
Çepni
Salur
Eymir
Avşar
Kızı
Yüreğir
Kınık
Beğdili
Aktar
Karaevli
Yazır
Dodurga
Begdili
Aktaş