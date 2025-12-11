Yerli Malı Haftası Etkinliği 28 Öğrenciyi Hastanelik Etti

Türkiye'de peş peşe patlak veren zehirlenme vakalarına bir yenisi daha eklendi. Hakkari'de bir okulda 28 öğrenci Yerli Malı Haftası etkinliğinin ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, Vali Erdoğan Gürbüz Ortaokulu’nda gerçekleştirilen Yerli Malı Haftası etkinliğinin ardından yaşları 12 ila 14 arasında değişen öğrencilerde mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetleri görüldü. Durumun öğretmenler tarafından fark edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı.

Okulda yapılan ilk müdahalenin ardından 28 öğrenci tedbir amaçlı Yüksekova Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede gözlem altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, şüphelerin etkinlikte tüketilen yiyecekler üzerinde yoğunlaştığı belirtildi.

Yetkililer, kesin sonucun laboratuvar testlerinin ardından netleşeceğini ifade etti.

