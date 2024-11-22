Yerine Kayyım Atanan Cevdet Konak'tan Açıklama: 'Bu Bir İrade Gaspıdır'

İçişleri Bakanlığınca haklarındaki terör soruşturması nedeniyle hapis cezası verilen DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, görevden alınarak, yerlerine kayyım atandı. Cevdet Konak'ın yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu; Mustafa Sarıgül’ün yerine ise Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen atandı.

ARABASININ ÖNÜ KESİLEREK TEBLİGAT YAPILDI

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak belediyenin önüne gelerek açıklama yaptı. Arabasının önü kesilerek kendisine tebligat yapıldığını söyleyen Cevdet Konak şöyle konuştu:

“Kendi kameralarına kayıt yaparak okudular. Ben o tebligatı imzalmadım. Bu görevi bu sorumluluğu bu öncülüğü bu sözcülüğü Dersim halkı vermiştir. Bu yetkiyi hiçbir tebligat elimizden alamaz. Yani resmen kendileri de yolu araçlarla trafiğe kapatarak hem yol işgali yaptılar, en büyük hukuksuzluğu yaptılar, en büyük yasasızlığı yaptılar. Yaşanmamış bir durum. Ben buradayım. Bir gurup sivil polis onlarca arabayla yolları kesti benim trafikte aracımı hareket ettirmeme izin vermediler. Ben aşağı indim ne oluyor yolu niye işgal etmişsiniz? Bakanlığın bir tebligatı var dediler. Belediyenin bütün kurumları işgal edilmiş. Faşizmin fotoğrafı budur. AKP MHP iktidarının fotoğrafı budur. İrade gaspı budur.”

Kaynak: ANKA