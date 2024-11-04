Yerine Kayyım Atanan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük Kimdir?

Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün görevden alınarak yerine kayyum atanmasının ardından Sönük'ün kim olduğu, yaşı, eğitimi ve siyasi geçmişi merak konusu oldu.

GÜLİSTAN SÖNÜK KİMDİR?

1993 doğumlu olan Gülistan Sönük, lise eğitimini Kozluk'ta tamamladıktan sonra 2018 yılında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Sönük, 2019 yılında Bekirhan Belediye Eş Başkanlığı görevine seçildi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise yüzde 64,52 oy alarak Batman Belediye Eş Başkanı olarak görev yaptı.

BATMAN BELEDİYESİ'NE KAYYIM

İstanbul Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atanmasının ardından İçişleri Bakanlığı, Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine de kayyum atandığını duyurdu. Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün yerine Vali Ekrem Canalp kayyum olarak görevlendirildi. Mardin'de ise Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Başkanvekili olarak atandı. Ayrıca, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine de kayyım atandığı bildirildi.

Kaynak: Gerçek Gündem