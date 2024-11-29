Yerine Kayyım Atanan Ayvaz Hazır Belediyenin Önünden Seslendi: 'Bilsinler ki Bahçesaray'ın Halkı Biziz, Dimdik Ayaktayız!'

DEM Partili Van Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır görevden alınarak yerine kayyım atandı. Hazır'ın yerine Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun'un Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak yerine kayyım atanan Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır belediyenin önüne gelerek kısa bir açıklama yaptı. Hazır’ın açıklaması şu şekilde:

“Bilsinler ki Bahçesaray'ın halkı biziz. Bahçesaray halkıyla birlikte dimdik ayaktayız. Bahçesarayımız sadece bir belediye binasından ibaret değildir. Halkımızla 31 Mart'ta kazandığımız gibi yine halkımızla birlikte bütün çalışmalarımızı yürüteceğiz.”

Kaynak: ANKA