Yer İstanbul, Yıl 2024... Turistlerin Akın Ettiği Camide İsmailağa Cemaati'nden Gövde Gösterisi!

RIFAT KIRCI

İsmailağa tarikatının kurucusu Mahmut Ustaosmanoğlu'nun oğlu Abdullah Ustaosmanoğlu tedavi gördüğü hastanede ölmesinin ardından bugün tarihi Fatih Cami'nde cenaze namazı kılındı.

Abdullah Ustaosmanoğlu

Cenaze namazına binlerce tarikat üyesi katılırken, caminin giriş ve çıkışlarında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Cami girişinde polisler arama noktası kurarak giriş çıkışlarda üst araması gerçekleştirdi.

MÜFTÜLÜK BİNASI ADETA İŞGAL EDİLDİ

Fatih Cami'nin avlusunda bulunan Fatih Müftülük binası da tarikat üyeleri tarafından cenaze için kullanıldı. Müftülük binası tarikatçılar tarafından tıklım tıklım dolduruldu.

Abdullah Ustaosmanoğlu hastalanarak ölmesine rağmen tarikat üyeleri tarafından şehit sayılıyor. Abdullah Ustaosmanoğlu'nun namazının ardından İsrail tarafından öldürüldüğü duyurulan Hamas Lideri Yahya Sinvar için de gıyabi cenaze namazı kılındı.

TARİKATTAN 'RESMİ ERKANA' TEŞEKKÜR

İsmailağa tarafından cenazeye ilişkin ise şu açıklama geldi:

"Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizin mahdûmu ve Hasan Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizin damadı Abdullah Ustaosmanoğlu Hocamızı, Fatih Camii avlusunu dolduran kalabalık bir cemaatin duâlarıyla Sakızağacı Şehidliği’ne uğurladık.

Hayatını ilim ve tebliğ yolunda talebe yetiştirmeye ve insanlara Dîn-i Mübîn-i İslâm’ı anlatmayan adayan ve tedavi görmekte olduğu hastanede dün vefât eden kıymetli hocamızın cenaze namazını, Şeyhimiz Fikri Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimiz kıldırdı. Takdim konuşmasını Abdullah Kılıç Hoca Efendi’nin yaptığı cenaze merasiminde tezkiye konuşmasını Muhammed Masum Vanlıoğlu Hoca Efendi icra etti.

Abdullah Ustaosmanoğlu Hocamızın cenaze namazının ardından, zâlim siyonistlerle girdiği çatışmada şehîd olan büyük mücâhid Yahya Sinvar için gıyabî cenaze namazı kılındı ve duâ yapıldı.

Cenaze merasiminde hazır bulunan resmî erkândan kıymetli misafirlerimize, ilim ve irfan dünyasından muhterem hoca efendiler, ilim tâlipleri ve değerli şahsiyetlere, uzak-yakın demeden iştirâk eden ihvân ve muhibbân tüm dostlarımıza şükranlarımızı sunarız."

Kaynak: Gerçek Gündem