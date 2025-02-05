Yer: Esenyurt... Aynı Markete İkinci Silahlı Saldırı

Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde silahlı saldırı gerçekleştirilen markete yine ateş açıldı. 2 kişi tarafından açılan ateş sonucu market sahibi yaralandı.

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Yer: Esenyurt... Aynı Markete İkinci Silahlı Saldırı

İstanbul'da Esenyurt Örnek Mahallesi 1365. Sokak'ta yer alan bir markette bir haftada ikinci kez silahlı saldırı olayı yaşandı. İddiaya göre market önüne yaklaşan bir motosiklet üzerindeki kimliği belirsiz iki şahıstan birisi motosiklette beklediği esnada, diğer şahıs motosikletten inerek markete ateş açtı. Ardından 2 şahıs motosiklet ile olay yerinden hızla uzaklaştı. Saldırıda kurşunların isabet ettiği kimliği öğrenilemeyen market sahibi yaralandı.

Yer: Esenyurt... Aynı Markete İkinci Silahlı Saldırı - Resim : 1

Saldırı sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri alırken sağlık ekipleri de yaralanan market sahibine müdahalede bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri saldırının gerçekleştiği markette incelemede bulundu. Saldırı sonrası olay yerinde yaşananlar vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı.

AYNI MARKETE İKİNCİ SALDIRI

Aynı markete daha önce de kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla saldırıda bulunulmuş ve olayda markete alışveriş yapmak için giren bir müşteri yaralanmıştı. Polis ekipleri kaçan şahısların yakalanması ve yaşanan saldırı ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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