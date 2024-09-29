Yer: Adana! Eşi Direksiyon Sınavını Geçemeyince Görevliyi Darbetti

Adana'da Murat V. isimli şahıs, 4'üncü kez direksiyon sınavına giren eşini, kavşağı döndüğü sırada sinyal vermediği için geçirmeyen görevli öğretmen Baddal A.’yı darbetti. Burnu kırılan Baddal A.’nın şikayeti üzerine Murat V. gözaltına alındı.

Yer: Adana! Eşi Direksiyon Sınavını Geçemeyince Görevliyi Darbetti

Adana'nın Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda saat 13.00 sıralarında Esma V., 4’üncü kez girdiği direksiyon sınavını, kavşağı döndüğü sırada sinyal vermediği gerekçesiyle geçemedi. Sınav aracının arkasında takipte olan Esma V.’nin eşi Murat V., duruma öfkelendi. Murat V., tartıştığı görevli öğretmen Baddal A.’ya yumruk attı.

Kanlar içinde kalan Baddal A., ambulansla hastaneye götürüldü. Yapılan kontrolde burnunun kırıldığı belirlenen Baddal A. darp raporu alıp, Murat V.’den şikayetçi oldu. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Murat V.’yi gözaltına aldı.

Akıncılar Polis Merkezi’ne götürülen Murat V.’nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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