Metroda Teknik Arıza! Seferler Durdu

Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda teknik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler durdu. Yolcular raylardan yürümek zorunda kaldı. Duraklarda yoğunluk oluştu.

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Metroda Teknik Arıza! Seferler Durdu

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Yenikapı-Sağmalcılar, Otogar-Havalimanı ve Otogar-Kirazlı arasında gerçekleştirileceğini duyurdu.

Metroda Teknik Arıza! Seferler Durdu - Resim : 1

Teknik arıza nedeniyle seferlerin durdu. Metrodan inen yolcular raylarda yürüdü. Arıza nedeniyle diğer metro duraklarında da yoğunluk oluştu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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