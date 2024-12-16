'Yenidoğan' Skandalında Kapatılmıştı! Avcılar Hospital'e Saldırı

'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasında adı geçen ve bir süre önce kapatılan hastanelerden olan Avcılar Hospital’da çocuğu tedavi gören Ö.Y. isimli erkek, eline geçirdiği demir duba ve tekmelerle hastane kapısını ve camlarını kırdı.

GÖZALTINA ALINDI

Ardından aracı ile geri manevra yaparak hastane duvarına da zarar verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri olay yerine geldi.

Yapılan testte alkollü çıkan sürücü Ö.Y. polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA