'Yenidoğan' Skandalında Kapatılmıştı! Avcılar Hospital'e Saldırı

'Yenidoğan' skandalı sonrası başlatılan soruşturma kapsamında kapatılan Avcılar Hospital'e saldırı düzenlendi. Çocuğunun hastanede yanlış tedavi sonrası zarar gördüğünü iddia eden kişi, hastanenin camlarını kırdı, duvarına arabayla çarptı. Şüpheli gözaltına alındı.

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'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasında adı geçen ve bir süre önce kapatılan hastanelerden olan Avcılar Hospital’da çocuğu tedavi gören Ö.Y. isimli erkek, eline geçirdiği demir duba ve tekmelerle hastane kapısını ve camlarını kırdı.

'Yenidoğan' Skandalında Kapatılmıştı! Avcılar Hospital'e Saldırı - Resim : 1

GÖZALTINA ALINDI

Ardından aracı ile geri manevra yaparak hastane duvarına da zarar verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri olay yerine geldi.

'Yenidoğan' Skandalında Kapatılmıştı! Avcılar Hospital'e Saldırı - Resim : 2

Yapılan testte alkollü çıkan sürücü Ö.Y. polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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Kaynak: İHA

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